Латвийскую границу каждый день пересекают несколько сотен украинцев

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12 февраля 2023, 19:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия продолжает принимать украинских беженцев. Каждый день латвийскую границу пересекают несколько сотен граждан Украины. Об этом заявляют представители Государственной погранохраны Латвии.

«Каждый день латвийскую границу пересекают несколько сотен граждан Украины. Каждый случай оценивается индивидуально – прежде всего проверяется соответствие требованиям закона о поддержке гражданского населения Украины. Если есть угроза национальной безопасности Латвии, во въезде отказывают», - заявил начальник Лудзенского управления Государственной погранохраны Валдис Юкшс.

Г-н Юкшс утверждает, что по сравнению с прошлым годом поток пересекающих латвийско-российскую границу уменьшился, но по-прежнему в Латвию прибывают тысячи украинцев.

В январе в Латвию не впустили 39 граждан Украины – нетипичный случай для принимающей стороны. А буквально несколько дней назад, в Латвию не впустили сразу 14 украинцев. В чем же дело?

А дело в том, что эти 14 человек были экс-заключенными. И на этот факт обратило внимание МВД Латвии. Почему же?

«Условно говоря, это были украинцы. Это были освобожденные заключенные, которых с помощью России доставили в Латвию, чтобы попасть в Евросоюз. «Очень возможно, что это спецоперация России», - заявил глава МВД Латвии Марис Кучинскис.

Министр внутренних дел Латвии предполагает, что «если заключенные хорошо служат в России, в специальном подразделении, то их переправляют в Евросоюз, а потому нужно проводить усиленное профилирование».

Я так понимаю, что вновь Россия «виновата».

Могу рассказать на собственном опыте, как я возвращалась на автобусе Москва-Рига. Это было и в начале декабря, и неделю назад. В автобусе было человек 45. Я и еще одна дама имели латвийский паспорт, один молодой человек – итальянец, а остальные – украинцы, граждане Молдовы, и человек пять – граждане РФ с ВНЖ в Латвии. Проблемы были только с гражданами Украины – отсутствие соответствующих документов, многочисленный багаж, а вот ответ – куда вы направляетесь в «конечном результате?» Знали не все украинцы.

Надо отметить, что погранслужба России и Латвии работали четко, профессионально – мышь не проскочит!

Так и не проскочила, одна украинка. Вот тут, простите, «отгребли» все в автобусе – крик, мат, оскорбления. Если честно, то я такого не видела никогда! Женщина я, честно говоря, далеко не робкого десятка, но тут буквально «слилась» с креслом – шутка ли, когда тебе дули в нос «кажуть», да водой поливают. Не понравилось украинской даме, как ее встречают в Латвии…

При мне только одну даму не пропустили в Латвию.

Причина, как потом узнала, связана с документами, вернее, с их отсутствием.

Обратимся к статистике – в январе было предотвращено более 300 попыток незаконного пересечения границы Латвии. Цифры впечатляют.