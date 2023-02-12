Академик РАН Анатолий Григорьев скончался после тяжелой и продолжительной болезни

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12 февраля 2023, 19:25

Фото: ru.wikipedia.org

На 80-м году жизни умер основоположник космической медицины.

Анатолий Григорьев с 1988 по 2008 годы занимал должность директора Института медико-биологических проблем РАН.

Он руководил медобеспечением космических полетов на орбитальных станциях МКС, «Мир» и «Салют», а также являлся председателем Главной медкомиссии Российского космического агентства по освидетельствованию космонавтов, инструкторов-космонавтов и кандидатов в космонавты.

Григорьев внес крупный вклад в решение фундаментальных и прикладных проблем космической биологии и медицины, что позволило осуществлять самые продолжительные в мировой практике космонавтики пилотируемые полеты на орбитальных космических станциях.

Родился в семье военнослужащих в селе Меделевка в Радомышльском районе Житомирской области.

Окончил как врач-лечебник в 1966 году 2-й московский медицинский институт им. Н. И. Пирогова и тогда же поступил в аспирантуру Института медико-биологических проблем.

Профессор МГУ и заведующий его кафедрой факультета фундаментальной медицины (с 2001).

Лауреат Государственной премии СССР (1989) и двух Государственных премий РФ (2001, 2013).

Заслуженный деятель науки РФ (1996).