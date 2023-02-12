Посол в Киеве Бродский: Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине в рамках «красных линий»

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12 февраля 2023, 19:42 Источник: РИА Новости

Ilya Galakhov/Global Look Press

Израиль будет продолжать оказывать Киеву гуманитарную помощь в рамках «красных линий». Об этом заявил посол страны на Украине Михаил Бродский.

По его словам, израильский министр планирует увеличить объемы поддержи. Политик также добавляет, что в оказании помощи может упор на восстановление критической инфраструктуры.

Ранее представитель МИД России Алексей Полищук высказал мнение о том, что военная помощь, которую НАТО оказывает Киеву, делает государства, состоящие в организации, участниками конфликта.