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Посол в Киеве Бродский: Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине в рамках «красных линий»

, 19:42 Источник: РИА Новости

Посол в Киеве Бродский: Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине в рамках «красных линий»
Ilya Galakhov/Global Look Press

Израиль будет продолжать оказывать Киеву гуманитарную помощь в рамках «красных линий». Об этом заявил посол страны на Украине Михаил Бродский.

По его словам, израильский министр планирует увеличить объемы поддержи. Политик также добавляет, что в оказании помощи может упор на восстановление критической инфраструктуры.

Ранее представитель МИД России Алексей Полищук высказал мнение о том, что военная помощь, которую НАТО оказывает Киеву, делает государства, состоящие в организации, участниками конфликта.

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