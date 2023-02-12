В возрасте 80 лет скончался экс-агент советской разведки Арне Трехольт

Бывший норвежский политик и агент КГБ Арне Трехольт умер в Москве 12 февраля 2023 года.
Арне Трехольт родился 13 декабря 1942 года.
До своего ареста в 1984 году он был журналистом, затем младшим политиком Норвежской лейбористской партии и чиновником среднего звена Министерства иностранных дел Норвегии, тайно работая на КГБ.
Трехольт пошел на сотрудничество с Советским Союзом по идейным причинам.
Работа Трехольта на КГБ считается самым серьезным шпионским делом в истории Скандинавских стран.
Трехолт был арестован в 1984 году и приговорен к 20 годам тюремного заключения, девять из которых он отсидел в тюрьме строгого режима.
Его досрочное освобождение было предоставлено в 1992 году на основании плохого состояния здоровья.
После освобождения из тюрьмы Трехольт переехал в Россию.
Трехольт описал свой тюремный опыт в трех книгах: "Алене" (1985), "Авделинг К." (1991) и "Гросонер" (2004).