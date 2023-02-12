В возрасте 80 лет скончался экс-агент советской разведки Арне Трехольт

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12 февраля 2023, 19:05

Фото: en.wikipedia.org/wiki/Arne_Treholt

Бывший норвежский политик и агент КГБ Арне Трехольт умер в Москве 12 февраля 2023 года.

Арне Трехольт родился 13 декабря 1942 года.

До своего ареста в 1984 году он был журналистом, затем младшим политиком Норвежской лейбористской партии и чиновником среднего звена Министерства иностранных дел Норвегии, тайно работая на КГБ.

Трехольт пошел на сотрудничество с Советским Союзом по идейным причинам.

Работа Трехольта на КГБ считается самым серьезным шпионским делом в истории Скандинавских стран.

Трехолт был арестован в 1984 году и приговорен к 20 годам тюремного заключения, девять из которых он отсидел в тюрьме строгого режима.

Его досрочное освобождение было предоставлено в 1992 году на основании плохого состояния здоровья.

После освобождения из тюрьмы Трехольт переехал в Россию.

Трехольт описал свой тюремный опыт в трех книгах: "Алене" (1985), "Авделинг К." (1991) и "Гросонер" (2004).