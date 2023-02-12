Пятничный шторм повредил освещение Троицкого моста

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

12 февраля 2023, 18:31

Фото: Фрагмент видео на YouTube

Сильный ветер сорвал металлические короны фонарей и стеклянный плафон.

Штормовой ветер, бушевавший в Санкт-Петербурге 10 и 11 февраля, повредил систему освещения Троицкого моста. Воздушными потоками снесло металлические короны фонарей, а также стеклянный плафон одного из светильников.

Элементы системы освещения упали в Неву, но сотрудники «Мостотреста» сумели собрать их. Теперь они отправятся на восстановление. Однако информации о сроках восстановления освещения пока нет.

Напомним, утром 10 февраля в Северной столице России начался сильный штормовой ветер, который прекратился только ночью 11 февраля. Власти города ввели «оранжевый» уровень погодной опасности, пришлось даже закрыть дамбу, городские сады и парки.