Псу Марселю из Петербурга, которого чуть не заморили голодом, удалось найти любящих хозяев

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

12 февраля 2023, 18:29

фото: Pixabay

Собаке на пути к счастливой жизни пришлось пережить предательство и недобросовестное отношение со стороны человека.

Известный на весь Санкт-Петербург пес по кличке Марсель, за судьбой которого следит огромное количество горожан, нашел себе новый дом. Об этом сообщается в группе «СК- "Легион" - спасение животных от жестокости» в соцсети ВКонтакте.

История о собаке без хозяев приобрела широкий резонанс в СМИ. Поначалу его заметили неравнодушные горожаее, когда пес катался на метро. Волонтеры забрали его с улицы, подлечили и отдали на передержку новому потенциальному хозяину. Казалось бы, что история закончилась более чем благополучно, но вскоре люди забили тревогу, так как мужчина, который взял на себя заботу о животном, перестал выходить на связь.

С помощью правоохранителей пса удалось освободить из квартиры недобросовестного мужчины, который удерживал его там около 5 дней. Все это время собака не получала еду и воду.

Перед самым Новым годом Марселю повезло – его забрала к себе новая семья. Сейчас пес более чем доволен своей жизнью. Как отмечают волонтеры, он «счастлив и любим».