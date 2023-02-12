Трехлетний ребенок попал в больницу после инцидента в бассейне на Мебельной

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

12 февраля 2023, 17:56

Фото: Canva

Происшествие произошло в банном комплексе. Взрослые не уследили за девочкой. Она без их ведома прыгнула в бассейн и чуть не утонула.

Администратор бани по улице Мебельной в Санкт-Петербурге сообщил правоохранителям о том, что у них в бассейне захлебнулся трехлетний ребенок. Об этом сообщает Патрульный Петербурга.

Отмечается, что за девочкой не уследили взрослые. Семья отдыхала в заведении. На какое-то время она осталась без присмотра. Воспользовавшись возможностью ребенок прыгнул в бассейн и чуть не утонул. К счастью, помощь подоспела вовремя. Девочка выжила, только наглоталась пресной воды.

Однако после стало известно, что пострадавшую пришлось госпитализировать. Сейчас она находится в детской больнице. Врачи оценивают ее состояние, как тяжелое.