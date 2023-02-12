В отели Петербурга снова начали заселяться туристы из Европы

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

12 февраля 2023, 16:37

Фото: Canva

Путешественники готовы заплатить в среднем за ночь в гостинице Северной столицы России около 4,4 тысяч рублей.

В январе текущего года в гостиницы Санкт-Петербурга снова начали заселяться гости из Европы, несмотря на то, что цены на номера в отелях выросли. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на руководителя Hotel advisors Сергея Данильченко.

Он рассказал, что средняя цена номера за ночь в отелях города в прошлом месяце составил 4 407 рублей, что на 10,9% больше, чем в 2022 году. В феврале этот показатель может вырасти еще на 8–9%. Средняя выручка гостиницы за сутки в пересчете на один номер в январе составила 2 074 рублей – на 21,1% выше к прошлому году.

Что касается загрузки номеров, то она составила 47,1%, что на 9,3% больше, чем в 2022 году. Эксперты отмечают, что если в текущем месяце на рынок не повлияют внешние события, то показатель может вырасти на 10–11% в сравнении с 2022 годом.