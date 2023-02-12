Самый большой каток в мире появится в Петербурге

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12 февраля 2023, 15:21

Фото: Пресс-служба ПАО "Газпром"

Уже действующую в городе площадку для катания на льду планируют расширить почти в восемь раз.

Создатели самого большого катка в Санкт-Петербурге с видом на море сообщили, что планируют увеличить его до рекордного размаха, отстроив там видовую ледовую дорожку. Об этом передают местные СМИ.

Модернизировать собираются площадку для отдыха у «Газпром Арены». Каток с видом на Финский залив планируют расширить почти в 8 раз — с 2,9 до 22,5 тысяч квадратных метров.

Как отмечают создатели проекта, здесь появится видовая ледовая дорожка длиной 670 метров, которая соединит действующий каток с дополнительным участком площадью 11 тысяч квадратных метров.