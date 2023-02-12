В Северной столице зафиксировали самую низкую температуру в феврале

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12 февраля 2023, 12:54

Фото: Canva

Показатель составил 10,2 градуса мороза.

В воскресенье, 12 февраля, к 06:00 в Санкт-Петербурге зафиксирован самый низкий показатель температуры за февраль, сообщает Neva.Today. Столбик термометра достиг отметки в -10,2 градуса.

Таких морозов не наблюдалось с конца первой декады января этого года. Однако, известно, что уже поздним вечером холод сменится оттепелью и петербуржцы опять столкнутся с температурными качелями.

Напомним, что вчера, 11 февраля, температурный максимум в Северной столице увеличился лишь на 0,1 градуса тепла.