Временно задерживаются движение трамваев маршрутов №23, 27, 29, 30 на ул. Михалковская

Задерживаются движение трамваев, следующих по маршрутам №23, 27, 29, 30 на участке ул. Михалковская. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В сообщении пресс-службы говорится, что задержка произошла в районе остановки общественного транспорта «Соболевский проезд» на пересечении Соболевского проезда и улицы Михалковская, маршруты трамваев временно изменены.
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