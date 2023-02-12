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Аргументы Недели. Москва → Общество 13+

Временно задерживаются движение трамваев маршрутов №23, 27, 29, 30 на ул. Михалковская

, 11:34 Источник: АГН «Москва»

Задерживаются движение трамваев, следующих по маршрутам №23, 27, 29, 30 на участке ул. Михалковская. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В сообщении пресс-службы говорится, что задержка произошла в районе остановки общественного транспорта «Соболевский проезд» на пересечении Соболевского проезда и улицы Михалковская, маршруты трамваев временно изменены.

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