Аналитик Мосолов: российские покупатели стали больше доверять отечественным производителям

Покупатели в России за последний год стали больше доверять отечественным производителям. Об этом во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель департамента бизнес-аналитиков из компании Moneyplace.
Согласно словам эксперта, после ухода с российского рынка большого количества западных брендов в игру вступили отечественные производители, которые начали завоевывать свою аудиторию.
«Для российского бизнеса это шанс, возможность заявить о себе, работать над качеством продукта, развивать свое направление», - заключил Мосолов.