Аналитик Мосолов: российские покупатели стали больше доверять отечественным производителям

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12 февраля 2023, 10:06 Источник: Подмосковье сегодня

Alexandr Liskin / globallookpress.com

Покупатели в России за последний год стали больше доверять отечественным производителям. Об этом во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель департамента бизнес-аналитиков из компании Moneyplace.

Согласно словам эксперта, после ухода с российского рынка большого количества западных брендов в игру вступили отечественные производители, которые начали завоевывать свою аудиторию.

«Для российского бизнеса это шанс, возможность заявить о себе, работать над качеством продукта, развивать свое направление», - заключил Мосолов.