Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Аналитик Мосолов: российские покупатели стали больше доверять отечественным производителям

, 10:06 Источник: Подмосковье сегодня

Аналитик Мосолов: российские покупатели стали больше доверять отечественным производителям
Alexandr Liskin / globallookpress.com

Покупатели в России за последний год стали больше доверять отечественным производителям. Об этом во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель департамента бизнес-аналитиков из компании Moneyplace.

Согласно словам эксперта, после ухода с российского рынка большого количества западных брендов в игру вступили отечественные производители, которые начали завоевывать свою аудиторию.

«Для российского бизнеса это шанс, возможность заявить о себе, работать над качеством продукта, развивать свое направление», - заключил Мосолов.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

Общество