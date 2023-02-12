Вице-премьер РФ Абрамченко: восстановленный лес превысил на 25% площадь вырубленного

Аргументы Недели → Общество 13+

12 февраля 2023, 05:25 Источник: Агентство Бизнес Новостей

Виктор Лисицын / globallookpress.com

Впервые за 20 лет восстановленный лес превысил площадь вырубленного на 25%. Об этом сообщает вице-премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко.

Согласно словам политика, которые передает Агентство Бизнес Новостей, реформа лесного комплекса за прошедшие два года обеспечила весомое сокращение нелегальной заготовки древесины, а также позволила достичь цели по использованию и сохранению леса в России.

Как отметила Абрамченко, в сотрудничестве с научным сообществом, отраслевым бизнесом и российскими регионами будет продолжена работа по декриминализации лесного комплекса.