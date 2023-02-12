Фермер Васильев: повышение цен на коммунальные услуги повлияло на увеличение стоимости овощей

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12 февраля 2023, 03:10 Источник: Агентство Бизнес Новостей

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Увеличение стоимости плодоовощной продукции связано с повышением цен на коммунальные услуги. Об этом рассказал подмосковный фермер Иван Васильев.

Согласно словам специалиста, которые приводит Агентство Бизнес Новостей, в декабре 2022 года повысились тарифы на электричество, газ и отопление, что спровоцировало рост стоимости овощных культур, потому что для тепличных хозяйств расходы на коммунальные услуги являются основными.

Как отметил Васильев, фермерам пришлось поднять цены на свою продукцию, чтобы затраты на ее выращивание окупились.