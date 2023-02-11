Из-за взрыва дома в Новосибирске арестованы рабочие, не имеющие специальных навыков

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11 февраля 2023, 21:09 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В Новосибирске суд арестовал обвиняемых по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме на два месяца. Речь идёт о рабочих, представлявшихся сотрудниками газосервисной компании, которые, по данным следствия, не имели ни специальных навыков, ни допуска на выполнение работ по техдиагностике, обслуживанию и ремонту внутриквартирного оборудования. Обвиняемые являются жителями Омской области. Их имена – Ирина Урбах и Евгений Кавун.

В результате их непрофессиональной деятельности произошла утечка газа, приведшая в итоге к взрыву. Трагедия унесла жизни 13-ти человек. При этом, сами задержанные свою вину отрицают. Они полагают, что ответственность за взрыв несут жильцы дома. В правительстве пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн рублей. Тем, кто остался без крыши над головой, должны предоставить новые квартиры.