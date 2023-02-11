Телеведущая Ксения Собчак объяснила наличие у неё израильского паспорта

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11 февраля 2023, 20:56 Александр Крохмаль, Журналист

globallookpress.com

Ещё с прошлой весны в прессе ходили слухи о двойном гражданстве известной телеведущей Ксении Собчак. После начала российской СВО на территории Украины она уехала в Израиль и пробыла там несколько недель. Ксения долгое время отрицала наличие у неё израильского гражданства. В России она попала в опалу, из-за уголовного дела она была вынуждена покинуть страну. В конце октября 2022-го власти Литвы заявили, что она въехала на территорию их государства по израильскому паспорту, а журналистка Тина Канделаки предоставила всю необходимую информацию о телеведущей.

С тех самых пор госпожа Собчак молчала. Но потом, уже в нынешнем году на её личном Youtube-канале вышло соответствующее видео. Там телеведущая ответила на все вопросы, обвинения и претензии. Она призналась, что получила паспорт, потому что «мир вокруг начал рушиться». Также светская львица отметила, что это помогло уберечь её семью от опасности. Так что израильский паспорт у неё имеется. Во многих инфоисточниках её стали упоминать, как гражданку не только России, но и еврейского государства.

В РФ Ксения Собчак с давних пор известная личность. Её отец был не кто иной, как сам Анатолий Собчак, мэр Ленинграда. Её мать – сенатор Совфеда Людмила Нарусова. Ксения является не только теле-и-радиоведущей, но также актрисой, сценаристкой, кинопродюсером, автором несколько книг и крупным общественно-политическим деятелем. Она была ведущей целого ряда телепрограмм, среди которых числится скандально известная «Дом-2». На телевиденье появлялась практически постоянно, почти что в любой российской передаче. Отличилась и в бизнес-сфере. Занималась ресторанным бизнесом, сделками по недвижимости и сотрудничала с крабодобывающими компаниями.

Участвовала в российской политике, поддерживала оппозиционные партии. Участвовала в протестах, выступала на митингах. Придерживалась либеральных взглядов, уважала демократические принципы и свободы. Дружила с российскими оппозиционерами, даже встречалась с политическим деятелем Ильёй Яшиным (признан в РФ иноагентом). С 22 октября 2012 года по конец октября 2013-го Ксения Анатольевна была членом Координационного совета российской оппозиции. Также являлась членом политсовета «Гражданской инициативы». В 2018 году предприняла попытки баллотироваться в президенты России и заняла четвёртое место (1.68%). Впрочем, отличилась Ксения Анатольевна не только позитивными качествами.

Известно, что у Ксении Анатольевна была бурная личная жизнь. Первым её женихом был крупный предприниматель Вячеслав Лейбман. Позднее она встречалась с владельцем отеля «Рэдиссон Славянская» Умаром Джабраиловым и вышла за него замуж. После разрыва с магнатом встречалась с поставщиком урана Александром Шустеровичем. Их свадьба была отменена в самый последний момент. В 2005 году Ксения завязала роман с гендиректором «Серебряного дождя» Дмитрием Савицким, являвшимся её работодателем. В 2011-м СМИ фиксировали её отношения с главой Департамента культуры Москвы Сергеем Капковым. Позднее с государственным деятелем она рассталась.

Бывало и так, что своих избранников Ксения находила на оппозиционных митингах. Как упоминалось выше, таковой была встреча с политиком Ильёй Яшиным (внесён в список иноагентов), а позднее – с режиссёром Максимом Виторганом. 18 ноября 2016 года у Собчак и Виторгана родился сын Платон. Журналисты также отмечали фактическое расставание Ксении с режиссёром в 2018 году и супружескую измену. Именно тогда начался её роман с ещё одним режиссёром Константином Богомоловым. Ей пришлось расстаться с Виторганом. А в 2019-м состоялась её свадьба с Богомоловым, на которой присутствовали видные государственные лица.

В народе о телеведущей сформировалось разное мнение. Одни поддерживали её и уважали, другие – оскорбляли и смеялись, считали недостойной женщиной. В СМИ до сих пор остаются материалы о скандалах, связанных с Ксенией Собчак. Она неоднократно меняла своё отношение к религии и даже попадала под жалобы об оскорблении чувств верующих. Какое-то время дружила с группой «Ленинград» до их конфликта в 2022 году. Критики считали, что Ксения Анатольевна не уважает других людей и вызывающе себя ведёт в обществе. Сейчас же, как уже упоминалось выше, телеведущая находится в опале. В основном это связано с тем, что она не поддержала СВО. Отдельные источники говорят о её конфликте с действующей российской властью.