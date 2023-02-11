Фанат сделал предложение своей девушке на футбольном поле, но получил отказ

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11 февраля 2023, 20:25 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

Любовь очень часто бывает жестокой. Совсем недавно один из футбольных фанатов попал в неловкое положение и невольно стал знаменитостью. В перерыве матча «Атлас» - «Монтеррей» поклонник футбола сделал предложение своей девушке. Он решился выступить публично посреди стадиона. Однако девушка ответила отказом и быстро убежала.

Несчастный влюблённый пришёл в отчаяние. Из его глаз покатились слёзы. Никто не был готов к такому удару судьбы. Убегающую девушку освистал весь стадион. Парень же ушёл с заплаканными глазами в обнимку с клубным талисманом – ярко-рыжей лисой. Что теперь будет с его сердцем и душой – никто не знает.