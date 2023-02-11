В Мариуполе не подлежащие восстановлению здания переработают в крошку для дорожного покрытия

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11 февраля 2023, 20:17 Источник: РИА Новости

Здания, которые не подлежат восстановлению, переработают в бетонную крошку для постройки дорог.

Об этом заявил директор муниципального предприятия «Коммунальник» Дмитрий Хаджинов.

Во всех городских районах Мариуполя сносят здания, которые не подлежат восстановлению после боевых действий. Министерство строительства РФ передало дробильные и шредерные установки для переработки строительного мусора в бетонную крошку, которую впоследствии будут использовать в дорожном строительстве,- отметил Хаджинов.

На данный момент в Мариуполе находится около 2,5 миллиона тонн строительного мусора на территории площадью 37 гектаров.