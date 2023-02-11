Петербуржцы увидели редчайшее метеоявление — снежные рулоны

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

11 февраля 2023, 19:18 Елена Соколова

Фото: Фрагмент видео на видеохостинге YouTube

Для того, чтобы снежные рулоны образовались, должны совпасть сразу несколько погодных условий.

В Санкт-Петербурге в пятницу, 10 февраля, заметили редкое метеорологическое явление — снежные рулоны. Они образовываются, если при небольшой «плюсе» идёт мокрый снег и дует порывистый ветер. Об уникальном погодном феномене рассказал синоптик Михаил Леус.

Леус сделал акцент на том, что снежные рулоны образовываются крайне редко.

«… должен идти снег, причем скорее мокрый снег с крупными снежинками (хлопьями), температура воздуха должна быть чуть выше нулевой отметки, и довершает ситуацию сильный ветер, но не чрезмерно сильный и не порывистый, а достаточно плотный и однородный», — сообщил синоптик.

Метеоролог отметил, что за свой сорокалетний опыт не видел этого явления своими глазами.