Аргументы Недели → Общество 13+

11 февраля 2023, 19:53 Источник: РИА Новости

Украинский военнослужащий, Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency

Разведчики Западного военного округа отбили два опорных пункта Национальной гвардии Украины на Кременском направлении. Об этом рассказывает корреспондент РИА Новости.

Как передает РИА Новости слова одного из разведчиков, его группа одновременно штурмом взяла сразу два опорных пункта НГУ. Отмечается, что наступление велось по всему лесу, где они были обнаружены.

Собеседник агентства подчеркнул, что бой прошел быстро, поскольку ВСУ не могут выдержать натиска российской стороны.

«Как только завязывается бой, они начинают отступать», - говорит разведчик.

Ранее разведчик ЗВО сообщал о том, что Киев минирует участки фронта на Кременском направлении.