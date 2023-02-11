Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Англиканская церковь планирует благословлять однополые браки?

, 19:03

Англиканская церковь планирует благословлять однополые браки?

Генеральный синод Англиканской церкви впервые в своей истории проголосовал за благословение однополых браков, пишет Pink News.

Благословение однополых браков было поддержано всеми палатами Синода — епископами, духовенством и мирянами .

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram