Англиканская церковь планирует благословлять однополые браки?

Генеральный синод Англиканской церкви впервые в своей истории проголосовал за благословение однополых браков, пишет Pink News.
Благословение однополых браков было поддержано всеми палатами Синода — епископами, духовенством и мирянами .
Аргументы Недели → Общество 13+
11 февраля 2023, 19:03
Генеральный синод Англиканской церкви впервые в своей истории проголосовал за благословение однополых браков, пишет Pink News.
Благословение однополых браков было поддержано всеми палатами Синода — епископами, духовенством и мирянами .
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