Концерты Инстасамки в Петербурге перенесли

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

11 февраля 2023, 18:26 Елена Соколова

Фото: Фрагмент видео на Youtube

Организаторы попросили не сдавать билеты.

Организаторы тура певицы Инстасамки по российским городам сообщили, что выступления переносятся на 2024 год. Отмечается, что все билеты остаются действительными.

«Давайте поддержим артистов и организаторов, не будем сдавать билеты, дождемся и устроим все вместе незабываемое шоу», – попросили организаторы в социальных сетях.

Планировалось, что первый концерт состоится в Москве 15 марта, после чего Инстасамка была намерена провести выступления в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и других крупных городах.

О причинах переноса не уточняется. Однако известно, что ранее концерты отменялись после критики главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.