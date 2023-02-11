Скончался 95-летний последний глава правительства ГДР Ханс Модров

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11 февраля 2023, 17:34

Фото: globallookpress.com © Sven Simon

Модров — премьер-министр ГДР в 1989–1990 гг. После падения Берлинской стены он вёл переговоры о первых шагах к сближению с ФРГ, к которому относился критически.

Ханс Модров родился 28 января 1928 года в прусской Померании (сейчас территория Польши) в семье рабочего.

После окончания школы, во время II мировой войны прошёл обучение на машиниста, в 1942—1945 работал слесарем-ремонтником, в 17 лет убыл на фронт как фольксштурмовец.

Попал в плен и до 1949 года находился в СССР. После возвращения из плена работал в депо машинистом, начал делать карьеру партийного функционера.

С 1949 года член СЕПГ. С 1949 года на различных постах в Союзе свободной немецкой молодёжи (ССНМ) в Бранденбурге, Мекленбурге, в 1953—1961 годах 1-й секретарь окружной организации ССНМ в Берлине.

С 1957 года — депутат Народной палаты ГДР (оставался депутатом до конца ГДР в 1990 году).

В 1952—1953 годах на учёбе в Москве в Центральной комсомольской школе.

В 1954—1957 годах учился в Высшей партийной школе при ЦК СЕПГ (получил диплом социолога), позже окончил Высшую экономическую школу (учился в 1959—1961) (получил степень кандидата экономических наук).

В 1966 году стал доктором экономических наук (тема диссертации «Определение, отбор и развитие молодых менеджеров для функций управления в социалистической промышленности»).

С 1990 по 1994 годы Модров заседал в Бундестаге в качестве депутата ПДС — Партии демократического социализма, которая образовалась при слиянии СЕПГ с другими партиями.

С 1999 по 2004 год политик представлял ПДС в Европарламенте, а затем продолжал консультировать Левую партию.