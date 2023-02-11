В Калининском районе Петербурга терапевты и узкопрофильные специалисты будут работать в праздники

В выходные и праздничные дни во всех районных поликлиниках можно будет сдать анализы.
Глава администрации Калининского района Санкт-Петербурга Сергей Петриченко заявил, что власти скорректировали график работы профильных врачей в поликлиниках в выходные и праздничные дни.
Новый график введен для терапевтов и узкопрофильных специалистов, таких как офтальмологи, кардиологи и хирурги. К тому же, теперь во время выходных и праздников во всех районных поликлиниках можно сдать анализы.
Для реализации задачи главврача и отделу здравоохранения Калининского района приказано изыскать дополнительные бюджетные средства.
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