Кондитерское предприятие Петербурга закрыли на 20 дней за нарушение санитарных норм

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11 февраля 2023, 12:46 Елена Соколова

Фото: Canva

Известно, что на предприятие пожаловались несколько горожан, которые столкнулись с отравлением, после употребления его продукции.

Кондитерское предприятие, которое находится на улице Сарова, закрыли на 20 дней из того, что на производстве выявили нарушение сантиарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает Патрульный Петербурга со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов Северной столицы.

Помещения предприятия опечатали в пятницу, десятого февраля. В течение 20 дней организация обязана устранить все нарушения.

Отмечается, что жалобы на товары производителя десертов поступали в Роспотребнадзор неоднократно. Сообщалось о случаях отравления продукцией предприятия.

По информации СМИ, предприятием-нарушителем оказалась ООО "Десерт Фэнтези". В пресс-службе судебных приставов название компании не уточняли.