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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

Станцию «Пионерская» не закроют на время ремонта

, 11:51

Станцию «Пионерская» не закроют на время ремонта
Фото: Canva

Сейчас рабочие занимаются капитальным ремонтом вестибюля и стилобата.
Представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга опровергли слухи о закрытии станции «Пионерская» на время проведения ремонтных работ.
«Решение о закрытии станции метро «Пионерская» на ремонт отсутствует. В настоящее время на станции ведутся ремонтные работы, начатые в январе прошло года», – сообщили в комитете.
На сегодняшний день рабочие бригады занимаются капитальным ремонтом строительных конструкций вестибюля и стилобата «Пионерской».
Напомним, что с 4 марта на 11 месяцев закроется стация метро «Ладожская» в связи с проведением капитального ремонта, в ходе которого восстановят гидроизоляцию наклонного хода, работоспособность эскалаторов и поменяют коммуникации станции.

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