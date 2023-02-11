Станцию «Пионерская» не закроют на время ремонта

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11 февраля 2023, 11:51 Елена Соколова

Фото: Canva

Сейчас рабочие занимаются капитальным ремонтом вестибюля и стилобата.

Представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга опровергли слухи о закрытии станции «Пионерская» на время проведения ремонтных работ.

«Решение о закрытии станции метро «Пионерская» на ремонт отсутствует. В настоящее время на станции ведутся ремонтные работы, начатые в январе прошло года», – сообщили в комитете.

На сегодняшний день рабочие бригады занимаются капитальным ремонтом строительных конструкций вестибюля и стилобата «Пионерской».

Напомним, что с 4 марта на 11 месяцев закроется стация метро «Ладожская» в связи с проведением капитального ремонта, в ходе которого восстановят гидроизоляцию наклонного хода, работоспособность эскалаторов и поменяют коммуникации станции.