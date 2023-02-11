Станцию «Пионерская» не закроют на время ремонта

Сейчас рабочие занимаются капитальным ремонтом вестибюля и стилобата.
Представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга опровергли слухи о закрытии станции «Пионерская» на время проведения ремонтных работ.
«Решение о закрытии станции метро «Пионерская» на ремонт отсутствует. В настоящее время на станции ведутся ремонтные работы, начатые в январе прошло года», – сообщили в комитете.
На сегодняшний день рабочие бригады занимаются капитальным ремонтом строительных конструкций вестибюля и стилобата «Пионерской».
Напомним, что с 4 марта на 11 месяцев закроется стация метро «Ладожская» в связи с проведением капитального ремонта, в ходе которого восстановят гидроизоляцию наклонного хода, работоспособность эскалаторов и поменяют коммуникации станции.
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