Петербуржцы-сердечники получат дополнительную поддержку от города на 214 миллионов рублей

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

11 февраля 2023, 10:09 Елена Соколова

Фото: Canva

Эти деньги потратят на покупку бесплатных лекарственных препаратов для тех, кто перенёс инфаркты и сложные операции на сердце. Помощь смогут получить и те, кто хронически страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Администрация Северной столицы выделила около 330 миллионов рублей на помощь горожанам, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. На эти деньги планируют закупить оборудование и лекарства, передаёт пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Так, на медикаменты для тех, кто перенёс инфаркт, нарушение мозгового кровообращения или операцию на сердце, выделили 214 миллионов рублей из городского бюджета. Кроме того, теперь бесплатные лекарства будут получать петербуржцы, которые страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

На оборудование для больниц потратят 117 миллионов рублей. Планируют закупать аппараты для ИВЛ, нейроэндоскопические стойки, противопролежневые системы.

Также городские власти расширили список, в который включены бесплатные для сердечников препараты. Теперь в него входит 31 наименование.

Отмечается, что в прошлом году, благодаря этой программе, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась почти на 15%.