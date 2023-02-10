Даже не поймешь, кого судья своим решением обидел

Аргументы Недели → Общество 13+

10 февраля 2023, 21:51

В первую очередь конечно своих коллег судей, но досталось и всем крымским властям без исключения.

Сергей Иванов для «Аргументов недели».



Судья краснодарского Четвертого кассационного суда общей юрисдикции дал разрешение судить крымского предпринимателя Олега Зубкова не на привычной для владельца зоопарков «Сказка» и «Тайган» крымской земле, а за 300 километров от места проживания – в городе Темрюк.

Судить Зубкова будут повторно по делу о причиненном вреде ребенку, которому, как утверждает его мама, вред был причинен в «Тайгане». В первый раз суд (Крым г. Белогорск) признал владельца и директора виновным, но апелляция (Крым г. Симферополь) увидела основания для пересмотра и снова спустила бумаги в Белогорск.

Пикантности делу придали признания Зубкова о деньгах, которые он дал судье Белогорского суда. В расписке говорится, что Евгений Борисенко взял у человека, которого позже взялся судить 30 000 долларов. При этом в судебном заседании (в стенах, где нужно говорить правду и только правду) и судья, и подсудимый об имеющихся между ними денежных связях умолчали. И лишь поняв, что судья его кинул на деньги и на зону, Зубков заговорил о том, о чем до этого было выгодней молчать. Мама пострадавшего ребенка нашла фото и видео, что и родственники других судей Белогорского суда были облагодетельствованы Зубковым и попросила суд разрубить схематоз, так как состязаться справедливо с человеком, прокладывающим себе путь связями и денежными купюрами невозможно.

И неожиданно судья Четвертого кассационного суда в Постановлении от 23.01.23 соглашается с доводами заявительницы и пишет что они «свидетельствуют о том, что Зубков О.А. приобрел обширные связи во всех ветвях власти республики Крым и может использовать их для оказания воздействия на судебную систему республики Крым в целом для принятия благоприятного для него решения, и как правильно указано в рассматриваемом ходатайстве, эти обстоятельства могут вызвать недоверие к легитимности будущего судебного решения и тем самым с объективной точки зрения поставить под сомнение беспристрастность судей Республики Крым».

То есть судья, если я его правильно понимаю, уверен, что крымских и судей, и чиновников запросто можно соблазнить на противоправные деяния. А может не он один на всей территории за Керченским проливом считает Крым серой зоной, где все решают знакомства и деньги? Отличную за девять лет модель построили!

И краснодарский судья ведь не хотел никого обидеть – он просто констатировал факты.

А судья Борисенко, прихватив 30 000 долларов уволился из суда (нет его больше в судейских списках) и то ли уехал, то ли переехал в Турцию, поставив тем самым под сомнение порядочность всего крымского судейского сообщества, не только допустившего коррупцию, но и отпустившего коррупционера.