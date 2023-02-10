Скончался Народный артист Российской Федерации Хусин Готов

Аргументы Недели → Общество 13+

10 февраля 2023, 20:32

Кадр из youtube

Ушел из жизни 81-летний известный черкесский певец-педагог, Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики, Народный артист Карачаево-Черкесской Республики.

Хусин Готов родился 27 февраля 1941 года в ауле Жако Карачаево-Черкесской республики.

Свою карьеру начал после окончания Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова в 1972 году.

Более двух лет он работал директором Хабезской музыкальной школы.

В 1973 году принял участие в международном фольклорном фестивале «Горные земли» в Польской Народной республике.

Более 7 лет работал преподавателем по классу вокала в Камышинском музыкальном училище Волгоградской области.

В 1981 году Хусин Готов вернулся на родину и начал работать преподавателем по классу вокала в Черкесском училище культуры и искусств.

С 2003 года Хусин Готов стал директором Карачаево-Черкесского государственного училища культуры и искусств им. Д. А. Даурова.

По сообщениям в СМИ, Хусин Готов является первым черкесским профессиональным певцом. Он поет на многих языках народов Северного Кавказа.