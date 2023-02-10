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Аргументы Недели → Общество 13+

После землетрясения в Турции будут судить виновных в некачественной застройке

, 20:05

После землетрясения в Турции будут судить виновных в некачественной застройке

Уже арестован главный архитектор жилого комплекса "Rönesans Residence" в Хатае. Дома этого ЖК полностью развалились.

Архитектор был задержан в Стамбуле с крупной суммой наличных и билетом в Черногорию. 

Также были арестованы и владельцы этого комплекса. Как сообщается, они также пытались бежать за пределы Турции

Министр юстиции страны Бекир Боздаг сообщил, будут проведены соответствующие расследования.

Судя по последними сообщениям, количество жертв землетрясения в Турции, возможно, превысит более 20 тысяч человек.

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