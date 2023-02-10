Эксперт по контролю над вооружением Дженкинс: США разочарованы тем, что РФ связывает вопрос по ДСНВ с ситуацией на Украине

Аргументы Недели → Общество 13+

10 февраля 2023, 20:32 Источник: РИА Новости

Бонни Дженкинс, Lev Radin/Keystone Press Agency

США готовы к диалогу с РФ по вопросу Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, но разочарованы позицией РФ. Об этом заявила Бонни Дженкинс, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями.

«Наша цель - дать ясно понять, что мы готовы с ними встретиться, когда они готовы», - заявила Дженкинс во время брифинга. Она выразила сожаление о том, что Москва связывает вопрос по ДСНВ с ситуацией на Украине.

Замгоссекретаря подчеркнула, что Штаты желают найти контакт с Россией. По ее словам, реализация соответствующего договора необходима для американской нацбезопасности.

Ранее в МИД РФ заявили о том, что Москва не оставит без ответа действия Вашингтона, которые ставят под сомнение актуальность ДСНВ.