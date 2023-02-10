Крымских военных-добровольцев за глаза именуют «аксеновцы»

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10 февраля 2023, 19:33 Источник: Аргументы недели-Крым

В обиход определение вошло по аналогии с «кадыровцами». Отмечают, что обе группировки хорошо оснащены.

«Погостили на позициях у «аксеновцев». Крымские добровольцы стоят на переднем рубеже в Херсонской области. Экипировка – «с иголочки», вооружение – до зубов. Все продумано и просчитано, ток дроны достают», - написала корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева. «Аксеновцы» проходят боевое слаживание в Севастополе. Добровольцы отрабатывают навыки на разных полигонах», - говорится в сюжете «Крым 24».

Как сам Сергей Аксенов относится к отряду имени его не известно.