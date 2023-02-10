В случае ЧС около 83% жителей Петербурга обеспечат противогазами

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

10 февраля 2023, 19:29 Елена Соколова

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

Власти Северной столицы РФ озаботились вопросом обеспечения горожан средствами индивидуальной защиты, так как город является одним из крупнейших промышленных центров страны.

В случае чрезвычайной ситуации в Санкт-Петербурге около 83% взрослого населения города получит противогазы, что касается детей, то из них средствами защиты будут обеспечены всего 59%. Соответствующие данные указаны в проекте изменений в госпрограмму по обеспечению безопасности, опубликованном на официальном сайте Смольного.

Отметим, что Северная столица России является одним из крупнейших промышленных центров страны, в связи с чем входит в особую группу территорий по гражданской обороне. Сегодня в городе зарегистрировано 17 химически опасных и 1 радиационно-опасный объект.

В случае аварии на одном из предприятий в зону поражения попадает около 1 млн жителей, поэтому обеспечение горожан средствами индивидуальной защиты при военных конфликтах и ЧС является задачей гражданской обороны.

В пресс-службе администрации отметили, что проект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.