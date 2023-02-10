На 83-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Владимир Морозов

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10 февраля 2023, 19:05

Фото: Федерация гребли на байдарках и каноэ России

Заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы и многократный чемпион СССР по гребле на байдарках и каноэ.

Владимир Иванович родился 4 марта 1940 года в Красноводске (Туркменская Советская Социалистическая Республика).

Там он начал заниматься греблей на байдарках и каноэ.

В 1971 году окончил Киевский институт физической культуры.

Спортивная карьера Владимира Ивановича Морозова складывалась удачно.

Трёхкратный олимпийский чемпион: в 1964 году в гребле на байдарке-четвёрке (с Н. Чужиковым, В. Ионовым и А. Гришиным), в 1968 - на байдарке-двойке с Александром Шапаренко и 1972 - на байдарке-четвёрке (с Ю. Филатовым, Ю. Стеценко и В. Диденко) на дистанции 1000 м.

3-кратный чемпион мира: 1966 года (байдарка-четверка; 10000 м), 1970 года (байдарка-четверка; 1000 м), 1971 года (байдарка-четверка; 1000 м).

Серебряный призер чемпионатов мира: 1963 года (эстафета на байдарках-одиночках; 4×500 м), 1973 года (байдарка-четверка; 1000 м).

Бронзовый призер чемпионата мира в 1966 году (байдарка-четверка; 1000 м).

2-кратный чемпион Европы: 1967 года (байдарка-четверка; 10000 м), 1969 года (байдарка-двойка; 1000 м).

Неоднократный чемпион СССР 1962 - 1972 годов на различных дистанциях в составе разных экипажей.