На 83-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Владимир Морозов

Заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы и многократный чемпион СССР по гребле на байдарках и каноэ.
Владимир Иванович родился 4 марта 1940 года в Красноводске (Туркменская Советская Социалистическая Республика).
Там он начал заниматься греблей на байдарках и каноэ.
В 1971 году окончил Киевский институт физической культуры.
Спортивная карьера Владимира Ивановича Морозова складывалась удачно.
Трёхкратный олимпийский чемпион: в 1964 году в гребле на байдарке-четвёрке (с Н. Чужиковым, В. Ионовым и А. Гришиным), в 1968 - на байдарке-двойке с Александром Шапаренко и 1972 - на байдарке-четвёрке (с Ю. Филатовым, Ю. Стеценко и В. Диденко) на дистанции 1000 м.
3-кратный чемпион мира: 1966 года (байдарка-четверка; 10000 м), 1970 года (байдарка-четверка; 1000 м), 1971 года (байдарка-четверка; 1000 м).
Серебряный призер чемпионатов мира: 1963 года (эстафета на байдарках-одиночках; 4×500 м), 1973 года (байдарка-четверка; 1000 м).
Бронзовый призер чемпионата мира в 1966 году (байдарка-четверка; 1000 м).
2-кратный чемпион Европы: 1967 года (байдарка-четверка; 10000 м), 1969 года (байдарка-двойка; 1000 м).
Неоднократный чемпион СССР 1962 - 1972 годов на различных дистанциях в составе разных экипажей.