Сайт петиций Change.org: более 25 тысяч человек призывают Шольца к переговорам по Украине

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10 февраля 2023, 18:57

Канцлер Германии Олаф Шольц, Wolfgang Kumm / globallookpress.com

На сайте Change.org петицию с призывом Шольца прекратить наращивание поставок вооружения Украине и начать переговорный процесс подписали более 25 тысяч человек.

В своём Twitter сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла сообщила, что она тоже подписала данную петицию. Лидер АдГ призывает всех подписать «манифест за мир».

Инициативу призыва к миру создали депутат Левой партии Сара Вагенкнехт и популярная немецкая журналистка Алиса Шварцер.

Ранее Зеленский рассказал, что ему приходится «заставлять» канцлера Германии Олафа Шольца помогать Украине. Глава Украины убеждает канцлера в том, что эта помощь для европейцев.