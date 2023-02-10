Юные воронежские волонтеры готовятся к 23 февраля

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10 февраля 2023, 14:23 Елена Головань, корреспондент

Месяц назад отгремели новогодние праздники. По всей стране в их преддверии волонтеры собирали подарки бойцам на фронт. Но покой нам, как известно, только снится, поэтому сейчас многие готовятся поздравлять ребят с 23 февраля. Работа кипит вовсю.

Так, к примеру, в Орловской школе детки рисуют открытки, пишут письма, собирают небольшие подарки бойцам. Делают это, по словам учителей, с радостью и охотой.

- Дети, да и родители тоже, откликаются с радостью, - говорит Ольга Дрынова, учитель 2-го класса. – К Новому году подготовили много подарков, писали письма, рисовали открытки. Сейчас готовимся поздравлять бойцов с 23 февраля. Для чего не только собирают подарки, но и подготовили небольшое видео-поздравление.

Ольга Владимировна, кстати, не только рисует с детьми открытки, но и плетет со старшеклассниками и жителями села маскировочные сети для фронта. И делает окопные свечи.

А вот такое количество подарков, продуктов и приятных мелочей подготовили солдатам ученики воронежской гимназии им. И.А. Бунина.

- Когда, к примеру, готовили подарки к Новому году, даже не ожидали, что их будет так много, - рассказывает Кристина Чурсина, классный руководитель 4-го класса гимназии. – Трижды пришлось упаковочные пакеты покупать. А сейчас ещё больше подарков получилось. Спасибо за это и самим деткам, которые с удовольствием рисуют открытки и пишут письма, и, конечно, родителям. Кто-то приносит термобельё, кто-то носки, кто-то продукты… Я зачитываю детям послания и благодарности от бойцов, которые пересылает мне Оксана Александровна (об этой удивительной женщине я расскажу чуть попозже – прим. авт.). Для ребят очень важна такая обратная связь, потому что таким образом они осознают значимость того, что они делают.

По словам Кристины Юрьевны, очень многое зависит, конечно же, от руководства. И директор Елена Жигалова и заместитель по воспитательной работе Юлия Кириенко очень четко осознают важность патриотического воспитания. И не только на словах, но и на деле.

Вовсю трудятся и студенты Воронежского государственного профессионально-педагогического колледжа. Здесь тоже всё по серьёзному – сотрудничают с несколькими волонтёрскими группами.

- Говорят ведь, что друзья познаются в беде, - говорит Светлана Демченко, директор колледжа. – Признаться, я даже удивлена, насколько душевно и с какой охотой откликаются наши студенты на призывы волонтёров о помощи. Ребята приходят на переменах, остаются после уроков – и это при том, что их никто не заставляет это делать. Мы плетём маскировочные сети, делаем окопные свечи, шьём тактические носилки, оделяла, постельное и нательное бельё. Так что могу сказать огромное спасибо нашим студентам за такой отклик.

Кстати, ещё ребята из колледжа шьют вот таких замечательных обережных куколок для бойцов.

Ну а теперь немного расскажу о той самой Оксане Александровне. Живёт эта удивительная женщина в Хохольском районе Воронежской области. Работает со школами, с колледжем. Объединила вокруг себя жителей трёх поселков – Орловка, Опытное и Петино. И знаете, не в каждом городе собирают столько помощи, сколько здесь. А ведь за этим стоит колоссальная работа! И знаете, я очень горжусь тем, что и нам, то есть «Аргументам недели» в нашей акции «Седьмой лепесток» помогает такой человек!