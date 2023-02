Скончался трехкратный лауреат «Оскара» Берт Бакарак

Аргументы Недели → Общество 13+

9 февраля 2023, 21:23 Источник: Washington Post

Берт Бакарак, Richard Isaac/ZUMAPRESS.com

В возрасте 94 лет скончался трехкратный лауреат на «Оскар», композитор Берт Бакарак. Об этом сообщает The Washington Post.

Написанные Бакараком композиции неоднократно попадали в топ чартов США и Великобритании: 73 и 52 раза. Ему удалось поработать с такими исполнителями, как Барбара Стрейзанд, Фрэнк Синатра, The Beatles и многими другими.

Две премии «Оскар» композитору в 1970 году принесла песня «Raindrops Keep Fallin' on My Head», написанная для фильма «Бутч Кэссиди и Санденс Кид». Третью награду Бакарак получил в 1982 году благодаря композиции «Best That You Can Do» к фильму «Артур».

Кроме того, музыкант является обладателем шести «Грэмми» и «Золотого глобуса».

Скончался композитор в своем доме в Лос-Анджелесе.

