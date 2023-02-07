Военкор Стешин: «В зоне СВО враг применяет химическое оружие»

Аргументы Недели → Общество 13+

7 февраля 2023, 18:38 Антон Николаев,

globallookpress.com

Дмитрий Стешин утверждает, что противник российской армии применяет хлорциан. Его выводы основываются на разговорах с военнослужащими РФ. Об этом Стешин сказал в эфире программы «60 минут», передает издание "Аргументы недели".

«Я специально опрашивал бойцов под Белогоровкой, на Угледарском направлении, под Запорожьем, сталкивались ли они с каким-либо странными боеприпасами и реакцией на них. Сталкивались! На данный момент зафиксировано десятка полтора случаев применения вот этих вот боеприпасов предположительно с хлорцианом. Ребята, которые сбивали чужие квадрокоптеры, замечали, что взяв его в руки, появляются симптомы раздражения слизистой, тошнота, кашель, но концентрация была мала, и не было паралича дыхания».

«Нам это показывают настолько нарочито, как будто это провокация и Россию пытаются подтолкнуть к какому-нибудь ответному шагу, т.е., возможно, к применению неконвенционального оружия. Сотни упаковок с хлорцианом даже при единоразовом сбросе не создадут нужной концентрации отравляющего вещества. Самое страшное, что противогазы от него не спасают».

Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин утверждал, что Солдаты ВСУ применили химическое оружие на Соледарском и Артемовском направлениях.