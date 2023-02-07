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Скончался изобретатель PDF и MP3 Авраам Лемпель

, 18:33

Скончался изобретатель PDF и MP3 Авраам Лемпель
Фото: commons.wikimedia.org

В возрасте 86 лет ушел из жизни израильский учёный в области математики и информатики.

Авраам Лемпель считается одним из отцов компрессии данных, а также человеком, изменившим всю область компьютерных наук.

Именно его наработка под названием 79LZ стала основной для создания таких форматов файлов, как PDF, MP3, PNG и ZIP.

Авраам Лемпель родился 10 февраля 1936 года во Львове в Польше.

Учился в Технионе — израильском Технологическом институте, где в 1963 году получил степень бакалавра.

С 1965 года он — магистр, а с 1967 года — доктор технических наук.

В 1977 году получил звание полного профессора.

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