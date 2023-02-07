На улице Спирина в Красном Селе образовался «бассейн» из-за прорванной трубы

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

7 февраля 2023, 18:22 Елена Соколова

Фото: Canva

Местные жители посоветовали остальным жильцам запастись водой на случай, если ее перекроют из-за ремонта.

В Санкт-Петербурге жители Красного Села получили персональный «бассейн» под открытым небом. Он образовался в результате очередного прорыва трубы на улице Спирина возле дома №21. Об этом сообщается в местных СМИ.

На данный момент затоплена внутридворовая территория улицы Спирина. В воде оказались сразу несколько автомобилей, припаркованных на улице. С неудобствами также столкнулись пешеходы. Снежно-водяная мешанина не дает им пройти через улицу, приходится искать окольные пути.

Общее неудобство сплотило жителей Красного Села и окрестных районов. Люди публикуют в социальных сетях советы набрать дома побольше воды. Причем запасы нужно сделать на пару дней. Поскольку водоснабжение могут перекрыть на неопределенный срок из-за проведения ремонтных работ.