Умер основатель группы «Гуляй поле» Владимир Бойко

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7 февраля 2023, 18:21

Vk.com / Гуляй поле

Композитор, аранжировщик, звукорежиссер скончался в возрасте 60 лет.

Юрий Городецкий, друг и коллега музыканта, сообщил, что Бойко умер 6 февраля.

Причина смерти: «тромб оторвался».

Бойко и Городецкий познакомились на репетициях агитбригады Кубанского госуниверситета в 80-е ХХ века.

Они начали вместе записывать первые песни в 1989 году и основали группу.

Музыканты играли в разных жанрах, в том числе исполняли рок-музыку, авторские и народные песни.

Прощание с Бойко пройдёт 9 февраля в 12:00 мск в соборе святого великомученика Георгия Победоносца в Одинцове.

Похоронят музыканта на Лайковском кладбище.