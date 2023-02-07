Умер основатель группы «Гуляй поле» Владимир Бойко

Композитор, аранжировщик, звукорежиссер скончался в возрасте 60 лет.
Юрий Городецкий, друг и коллега музыканта, сообщил, что Бойко умер 6 февраля.
Причина смерти: «тромб оторвался».
Бойко и Городецкий познакомились на репетициях агитбригады Кубанского госуниверситета в 80-е ХХ века.
Они начали вместе записывать первые песни в 1989 году и основали группу.
Музыканты играли в разных жанрах, в том числе исполняли рок-музыку, авторские и народные песни.
Прощание с Бойко пройдёт 9 февраля в 12:00 мск в соборе святого великомученика Георгия Победоносца в Одинцове.
Похоронят музыканта на Лайковском кладбище.