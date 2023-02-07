Самые необычные станции метро во всем мире

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7 февраля 2023, 16:46 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Метрополитен – одно из самых удивительных изобретений человечества. Именно метро по большей части помогает людям как можно быстрее добраться до пункта назначения. Данный вид транспорта есть практически в каждой развитой стране на нашей планете. В этом списке несколько интересных и неординарных станций, которые явно заслуживают внимания.

В столице Швеции сэкономили на отделке метро. Своды некоторых станций представляют собой настоящую горную породу. Выглядит всё это как пещера – влажные стены, отчасти покрытые мхом. А ещё присутствует яркая раскраска, так сказать, для креативности. Но при этом, своды нельзя назвать полностью естественными. За ними есть и укрепляющие землю конструкции и гидроизоляция. В плане безопасности – всё вполне нормально.

В Барселоне есть новые станции, в которых совершенно отсутствуют лестницы и эскалаторы. Речь идёт об очень глубоких станциях метро. Но зато там есть лифты. Их много, они очень большие и удобные.

В Китае тоже есть интересные особенности метрополитена. В пекинском метро, например, стоят билетные автоматы, которые выдают жетоны на проезд в обмен на пластиковые бутылки. Только для получения такого жетона нужно сдать минимум 30 единиц тары.

Многие слышали про одну особенность токийского метро. Станция «Синдзюку» в японской столице часто бывает перегружена. Через неё каждый день проходит 2-4 млн пассажиров. Когда-то в Токио почти по всем линиям метро стояли специальные сотрудники, прозванные «осиа». Они в прямом смысле занимались утрамбовкой пассажиров. Эти отважные и накаченные ребята буквально запихивали людей в вагоны поезда. Они существуют и сегодня, и работают как раз на «Синдзюку».

Сотрудник службы безопасности в Токио.

А ещё стоит упомянуть холодную Данию. Датчане по экономическим соображениям отказались от живых сотрудников метро. В стране и так с зарплатами порядок и с расходами работодателя на соцобеспечение сотрудников – тоже. Потому всё доверили автоматике. А в первом и последнем вагонах даже стоят игрушечные пульты управления для детей и подростков. Впрочем, беспилотные поезда есть и в Дубае.

Не стоит забывать и про КНДР, самую закрытую страну в мире. Известно, что для редких гостей этого государства там работают всего две станции. Они обычно очень чистые и нарядные. А вот остальные станции – только для местных жителей. Что именно там происходит – не знает никто… ну или знает, но это, как говорится, под грифом секретности.