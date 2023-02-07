Экономист Наталья Карнова: Инвестировать в недвижимость лучше не в крупных городах, а в развивающихся агломерациях

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7 февраля 2023, 16:36 Источник: Радио Sputnik

В эфире радио Sputnik шеф-редактор АЭИ «Прайм», экономический обозреватель Наталья Карнова поделилась мнением по акциям, ценным бумагам и инвестициям в недвижимость.



По ее мнению, «россиянам, которые не имеют навыка инвестирования и не располагают большим количеством средств, лучше всего вкладывать деньги в собственное здоровье и образование», «в образование и здоровье близких» или «положить деньги в банк на депозит».



Наталья Карнова считает, что «на фондовом рынке стоит выбирать облигации, в первую очередь ОФЗ, а также облигации крупных компаний», акции же «могут вырасти, могут упасть, и мало кто из аналитиков скажет, что и в какую сторону будет расти». Вложения на долгий срок (на три, пять или десять лет) и на свой страх и риск – я бы не советовала так вкладываться, только если есть желание рискнуть", – заключила Наталья Карнова.



Эксперт не рекомендует вложения на долгий срок, как и покупку недвижимости в крупных городах.



При этом она обращает внимание на рынок недвижимости, по ее мнению «имеет смысл обратить внимание не на крупные города, а на ближнее Подмосковье, растущие и развивающиеся агломерации».



