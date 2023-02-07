В СПЧ предложили ввести разрешение на владение бойцовскими животными

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7 февраля 2023, 16:43 Источник: РИА Новости

Совет по правам человека при президенте РФ заявил, что проведет встречу с экспертами. Вместе они обсудят предложение о введении разрешения на владение бойцовскими собаками по аналогии с оружием.

Такая инициатива появилась после случая, когда в Пушкино пес напал на ребенка. Сообщается, что глава СПЧ Валерий Фадеев был возмущен реакции хозяйки, когда та заявила, что её сын больше не будет выгуливать «игривого щенка».

СПЧ провел опрос в Telegram-канале: действительно ли стоит ввести разрешение на владение бойцовскими животными. Около 82% опрошенных проголосовали «за».

«В ближайшее время Совет проведет обсуждение по этой теме с экспертами для выработки конкретных предложений по решению этой давно назревшей проблемы», – написал Совет в соцсетях.