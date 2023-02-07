Вирусолог Нетесов: В РФ не ожидается существенный рост заболеваемости COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

7 февраля 2023, 16:18 Антон Николаев,

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Специалист из Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России остается в пределах колебаний от 4 до 16 тысяч случаев в день с октября прошлого года. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Не такой это и большой подъем. Два последних дня вообще наблюдается небольшой спад, если обратить внимание на графики на известных российских сайтах. Максимум был в прошлые выходные, а в понедельник и во вторник - небольшой спад. В октябре число случаев COVID-19, было 10-15 тысяч в день, но никто не говорил, что это большая активизация вируса. Последние 4 месяца наблюдаются небольшие подъемы и небольшие спады. Были минимумы до 4 тыс., но рост до 9 тыс., а потом - спад до 7 тыс. - это в пределах того диапазона для РФ, который наблюдается уже несколько месяцев. В мире тоже наблюдаются такие волны из-за появления и распространения новых субвариантов омикрона. Так что ожидать большого подъема не приходится. Эта волна сейчас заканчивается. Более того, нынешняя волна совпадает с возобновлением обучения в вузах. Соответственно наблюдается рост респираторных заболеваний».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в РФ активизировалась пандемия COVID-19. За неделю, по данным ведомства, показатель заболеваемости вырос почти на 33%.