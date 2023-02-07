Ученый РАН Горшков заявил, что в Крыму однажды может произойти сравнимое с турецким землетрясение

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7 февраля 2023, 16:08 Источник: РИА "Новости"

крымское побережье, Serguei Fomine / globallookpress.com

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков заявил, что в Крыму может случиться землетрясение, сравнимое с нынешним турецким.

Александр Горшков обратил внимание на то, что Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс – в ту же структуру, что и Турция. По словам ученого, повторение подобного события на российском полуострове является принципиально возможным.

Напомним, накануне в юго-восточной части Турции случилось землетрясение магнитудой 7,7 балла по шкале Рихтера. Днем того же дня в стране произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 балла.