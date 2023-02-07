Из-за шторма закрыта паромная переправа в Керченском проливе

Отрицательная температура воздуха и сильный ветер приводят к обледенению судов. Паромная переправа закрыта.
В администрации города Керчь сообщили, что на площадках, где ожидают открытия паромного сообщения автомобили и их водители, установлены палатки для обогрева с бесплатным чаем и кофе. Водителей организовано вывозят в магазины для покупки еды и предметов первой необходимости.
Ожидается, что в связи с погодными условиями Керченская паромная переправа не будет работать до конца недели.
Напомним – после взрыва на Крымском мосту грузовики с одного берега пролива на другой доставляют паромами.