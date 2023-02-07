Умер создатель легендарной «буханки» 96-летний Егор Варченко

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7 февраля 2023, 14:56

Егор Романович Варченко – разработчик УАЗ-450. 47 лет занимался проектированием автомобилей.

Егор Варченко родился 27 апреля 1926 года в Харьковской области.

Во время войны Варченко работал на заводе Геринга, где чудом выжил.

В 1945 году после освобождения из немецкого концлагеря он сначала окончил курсы шофёров, затем – техникум.

Продолжил учебу в Харьковском политехническом институте. Затем по распределению попал на Ульяновский автомобильный завод.

Здесь он 47 лет занимался конструированием автомобилей.

Егор Романович Варченко был награжден большой серебряной и малой бронзовой медалями ВДНХ СССР за разработку грузовых автомобилей УАЗ-450.