Умер создатель легендарной «буханки» 96-летний Егор Варченко

Егор Романович Варченко – разработчик УАЗ-450. 47 лет занимался проектированием автомобилей.
Егор Варченко родился 27 апреля 1926 года в Харьковской области.
Во время войны Варченко работал на заводе Геринга, где чудом выжил.
В 1945 году после освобождения из немецкого концлагеря он сначала окончил курсы шофёров, затем – техникум.
Продолжил учебу в Харьковском политехническом институте. Затем по распределению попал на Ульяновский автомобильный завод.
Здесь он 47 лет занимался конструированием автомобилей.
Егор Романович Варченко был награжден большой серебряной и малой бронзовой медалями ВДНХ СССР за разработку грузовых автомобилей УАЗ-450.