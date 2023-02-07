Жители Петербурга несут цветы к консульству Турции в память о погибших при землетрясении

За два дня в Турции зафиксировали уже три мощных подземных толчка, которые привели к колоссальным жертвам среди мирного населения.
Жители Санкт-Петербурга приносят цветы к консульству Турции на 7-й Советской улице в память о погибших при землетрясениях, которые не утихают в стране уже на протяжении второго дня. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
В Генконсульстве обратились к жителям города и других регионов с просьбой оказать поддержку пострадавшим. Необходимы палатки, обогреватели, зимняя одежда, спальные мешки и портативные зарядки.
Напомним, что утром 6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,7 баллов. В тот же день зафиксировали второй подземный толчок. Сейсмологи сообщили, что очередное сотрясание земли произошло и 7 февраля. Погибли более 4,3 тысяч человек, пострадали более 20 тысяч. Пока известно только об одном погибшем в результате происшествия граждане России.
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