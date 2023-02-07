Артист Георг Доливо умер после продолжительной болезни

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7 февраля 2023, 14:29

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Доливо, финский актер, режиссер, музыкант, дядя Георга Доливо, фронтмена американской хард-рок-группы Rhino Bucket.

Георгиий Доливо-Добровольский (Георг Доливо) родился 9 февраля 1945 года в Хельсинки.

Он появился на свет в семье русских эмигрантов. Его дедушка Северин Цезаревич Добровольский (1881-1946) - генерал-майор, участник белого движения, эмигрировавшиий в Финляндию после революции.

Добровольские - потомственные дворяне Санкт-Петербургской губернии.

Георг (Йори) Доливо приобрел известность в 60-х годах как актер и эстрадный певец.

Участник популярного в 60-70-х годах эстрадного квартета Kivikasvot (1965-1987). В конце 1980-х годов покинул эстраду.

В 1987-1996 годах занимал должность директора Шведского театра.

В 1996-2001 - директор фонда «Хельсинки - культурная столица Европы 2000».

В 2001-2012 был начальником отдела культуры города Эспоо.