Артист Георг Доливо умер после продолжительной болезни

Доливо, финский актер, режиссер, музыкант, дядя Георга Доливо, фронтмена американской хард-рок-группы Rhino Bucket.
Георгиий Доливо-Добровольский (Георг Доливо) родился 9 февраля 1945 года в Хельсинки.
Он появился на свет в семье русских эмигрантов. Его дедушка Северин Цезаревич Добровольский (1881-1946) - генерал-майор, участник белого движения, эмигрировавшиий в Финляндию после революции.
Добровольские - потомственные дворяне Санкт-Петербургской губернии.
Георг (Йори) Доливо приобрел известность в 60-х годах как актер и эстрадный певец.
Участник популярного в 60-70-х годах эстрадного квартета Kivikasvot (1965-1987). В конце 1980-х годов покинул эстраду.
В 1987-1996 годах занимал должность директора Шведского театра.
В 1996-2001 - директор фонда «Хельсинки - культурная столица Европы 2000».
В 2001-2012 был начальником отдела культуры города Эспоо.